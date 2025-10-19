Džajić: Selektor za nastavak kvalifikacija uskoro, kod izbora dobro da otvorimo oči

Predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Dragan Džajić izjavio je da će odluka o novom selektoru za završetak kvalifikacija za Svetsko prvenstvo biti doneta u skorije vreme, kao i da će se sa velikom pažnjom odlučiti o imenovanje prvog trenera za naredni ciklus.

„Izbor selektora je prioritet za ove dve utakmici (Engleska i Letonija) koje nam dolaze u novembru. Nećemo odugovlačiti sa odlukom. Utakmicu sa Andorom odradio je Zoran Mirković. Ne znači da ona neće biti u nastavku… Videćemo“, rekao je Džajić u intervjuu za Kurir.

On je napomenuo i da je situacija sa imenovanjem selektora za sledeći kvalifikacioni ciklus „ozbiljna stvar“.

„Moraćemo dobro da otvorimo oči. Znam da je za medije interesantna ta priča o imenima. I to razumem. U suštini, mi u Savezu koji ćemo birati selektora moramo da napravimo ozbiljnu analizu pre izbora. Da ne bismo pogrešili“, naveo je Džajić.

„A opet, pored svega toga može se desiti da pogrešimo“, kazao je.

„Da stavimo sve na papir, da razmislimo trezveno, hladne glave, da budemo mudri, da vidimo ko bi bio najbolji kandidat. Imamo dosta vremena za konačnu odluku. Nema potrebe da žurimo“, naglasio je Džajić.

(Beta)

