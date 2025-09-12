Džajić: Zvezda ima šanse protiv Seltika

Legendarni fudbaler Crvene zvezde Dragan Džajić ocenio je danas da crveno-beli imaju šanse protiv škotskog Seltika, u prvoj utakmici grupne faze Lige Evropa.

„Seltik je svakako jedan od najboljih svetskih klubova sa velikom tradicijom. Dominantan je u škotskom prvenstvu, imaju svoj sistem igre koji je karakterističan samo za to ostrvo. Sa jedne strane njihove utakmice je lepo gledati, ali baziraju se na dugim loptama i snažnoj duel igri. Moje mišljenje je da Zvezda može da se suprotstavi Seltiku svojom igrom i da će (trener Vladan) Milojević naći način da neutrališe njihove adute“, rekao je Džajić, navodi se na sajtu Zvezde.

Fudbaleri Zvezde 24. septembra od 21 čas na stadionu „Rajko Mitić“ igraju protiv Seltika, u prvom kolu Lige Evropa.

„Upravo sam sinoć gledao snimak njihove utakmice protiv Rendžersa, jer me je zanimalo kako igraju. Moji utisci su da igraju veoma specifično, drugačije od većine evropskih klubova. Čvrsti su, fizički jaki i verujem da će trener Milojević na pravi način pripremiti taktiku za taj meč. Siguran sam da je i on gledao taj snimak, jer je u pitanju njihov najveći rival“, naveo je Džajić.

„Igraju neuobičajeno u odnosu na ono što Zvezdini navijači možda očekuju na ‘Marakani’, čvrsto, snažno, sa mnogo duela i skok igre, što je karakteristično za britanski fudbal, mada su se i svi ostali britanski klubovi odavno prilagodili modernijem stilu igre“, dodao je predsednik Fudbalskog saveza Srbije.

Džajić se prisetio perioda igračke karijere u Zvezdi i utakmice protiv Seltika 1968. godine.

„Kada sam ja igrao, Seltik je bio jedan od najboljih evropskih klubova. Imali su dva igrača kojih se i dalje sećam, Hendersona i Vilsona. Bili su neuhvatljiva krila, igrali su fenomenalno i zaista je to bila jedna sjajna ekipa. Prošlo je puno godina, teško je sada upoređivati da li su bili bolji tada ili sada“, rekao je on.

„U svakom slučaju, Zvezda ne treba da se plaši, već da nađe način da im se suprotstavi. Verujem da je Milojević sve to spremio i da nas očekuje jedna čvrsta utakmica u Beogradu. Ne volim da prognoziram rezultate, ali smatram da Zvezda ima svoju šansu“, ocenio je Džajić.

Predsednik FSS je pozvao navijače da dođu na proslavu rođendana stadiona, u nedelju u utakmici protiv Železničara, kao i na duel protiv škotskog kluba.

„Navijači Zvezde znaju kada treba da dođu i da bodre ekipu. Uopšte ne sumnjam da će to učiniti, ne samo sada, već i na svim sledećim utakmicama koje Zvezda bude igrala. Mnogo puta do sada su dokazali da su uvek uz klub, posebno kada je bilo najvažnije“, rekao je Džajić.

(Beta)

