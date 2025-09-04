Džed Spens može da postane prvi musliman u dresu reprezentacije Engleske

Fudbaler Totenhema Džed Spens mogao bi da uđe u istoriju kao prvi musliman koji će nastupiti za reprezentaciju Engleske, preneo je danas Skaj Sport.

Spens (25) se našao među dvojicom debitantskih imena u timu selektora Tomasa Tuhela za predstojeće kvalifikacione mečeve za Svetsko prvenstvo protiv Andore i Srbije.

„Video sam to. To je blagoslov, neverovatno. Bio sam iznenađen kada sam čuo da sam prvi ikada. Zaista nemam prave reči“, rekao je Spens.

Na pitanje da li oseća pritisak zbog činjenice da je prvi igrač njegove vere u nacionalnom timu, bivši mladi reprezentativac Engleske je odgovorio: „Možda da, možda ne. Ne osećam pritisak zbog takvih stvari. Samo igram fudbal sa osmehom i srećom, a ostalo će se samo rešiti.“

Bek Totenhema ove sezone ima važnu ulogu u odbrani Totenhema, a svoju religioznost redovno ističe i na društvenim mrežama.

(Beta)

