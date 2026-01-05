Džej Enem iz OFK Beograda prešao na pozajmicu u Crvenu zvezdu

Kako je saopštila Zvezda, holandski napadač je prvo pojačanje u zimskom prelaznom roku, a došao je na pozajmicu, uz mogućnost otkupa.

„Srećan sam što sam ovde, Zvezda je veliki klub. Osećam se dobro, iako sam danas imao dva leta i malo sam umoran, ali sam ipak izašao na teren i obavio lakši trening. Drago mi je što sam upoznao trenera, nove saigrače i imao priliku da ih sve vidim“, rekao je Enem za klupski sajt.

„Snažan sam napadač, brz, napadam prostor i volim da postižem golove. Moj cilj u ovoj polusezoni je da dajem golove i da pobeđujemo. Nadam se da će tako biti na svakoj utakmici“, dodao je 25-godišnji fudbaler.

Nastupao je za mlađe kategorije AZ Alkmara, Ajaksa i Venecije. U dosadašnjem delu seniorske karijere igrao je za Vis Pesaro, Veneciju, Etnikos, ALS Omoniju i OFK Beograd.

(Beta)

