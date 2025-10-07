Džejmsova važna objava je zapravo reklama za brend alkoholnog pića

Jedan od najboljih košarkaša svih vremena Lebron Džejms nagovestio je da će danas imati važnu objavu, mnogi su smatrali da je to aluzija na odluku iz 2010. godine kada je saopštio da prelazi u Majami, ali je zapravio to bila reklama za brend alkoholnog pića.

Objava je trebalo da izađe u podne po Istočnoj vremenskoj zoni, odnosno u 18 časova po srednjoevropskom vremenu, ali je Hennessy, brend konjaka poranio sa objavom jer su se Džejmsove obaveze i termini treninga promenili.

„Ove jeseni ću svoj talenat poneti u Hennessy V.S.O.P.“, rekao je Džejms u video klipu.

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa je u ponedeljak rekao da će objaviti „odluku svih odluka“ i mnogi su spekulisali da će saopštili odluku o završetku karijere.

On je u reklami čak koristio reči koje je koristio pre 15 godina kada je saopštio da će preći u Majami.

Američki košarkaš je produžio saradnju sa brendom, koji je objavio ograničeno izdanje narandžaste boce sa Džejmsovim imenom na etiketi i njegovim prepoznatljivim gestom krunisanja, što je aluzija na njegov nadimak „Kralj Džejms“.

Džejms će u decembru napuniti 41 godinu, najstariji je igrač u NBA ligi trenutno i priprema se za rekordnu 23. sezonu u najjačoj ligi sveta.

Na kraju sezone mu ističe ugovor sa klubom iz Los Anđelesa.

On je prošle sezone postao prvi igrač u istoriji lige koji je postigao 50.000 poena u regularnom delu i plej-ofu.

Otkako ga je klub iz rodnog grada Klivlend draftovao 2003. godine, Džejms je igrao za Majami i Lejkerse. Sa Majamijem je bio šampion 2012. i 2013. godine, sa Klivlendom 2016, a sa Lejkersima 2020.

Najbolji je strelac lige sa 42.184 poena, ispred Karima Abdula-Džabara (38.387) i Karla Melouna (36.928) i drugi je na večnoj listi sa 1.562 odigrane utakmice. Prvi je Robert Periš koji je za 21 sezonu odigrao 1.611 utakmica.

Među brojnim rekordima ubraja se i prošlogodišnji kada je sa sinom Bronijem, koga su prošle godine draftovali Lejkersi, postao prvi dvojac otac-sin u utakmici NBA lige.

U aprilu je postao prvi profesionalni muški sportista prema čijem liku je napravljena čuvena lutka Ken, kompanije Matel koja proizvodi Barbi lutke.

„Sviđa mi se moja odluka“, rekao je Džejms na kraju reklame.

(Beta)

