Džentlmen: Novak pobedio Čilića, i ovim potezom oduševio – Hrvate (video)

Novak je u četvrtfinalu Mastersa u Parizu savladalo najboljeg hrvatskog tenisera Marina Čilića posle preokreta 4:6, 6:2, 6:3.

Čilić je pružio sjajan otpor Đokoviću, uspeo je da osvoji set i tako prekine Novakovu neverovatnu seriju od 29 osvojienih setova u nizu.

Nole applauding Cilic as he leaves the court. A true gentleman #Djokovic pic.twitter.com/0JlwUAYc7f

