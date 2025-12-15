Džob Belingem suspedovan na dve utakmice zbog crvenog kartona

Fudbaler Borusije iz Dortmunda Džob Belingem suspendovan je danas na dve utakmice u Bundesligi zbog crvenog kartona koji je dobio u duelu protiv Frajburga.

Belingem je isključen u nedelju u 53. minutu minutu utakmice protiv Frajburga zbog prekršaja na Filipu Troju.

Engleski fudbaler napravio je prekršaj posle greške golmana njegove ekipe Gregora Kobela, koji je izgubio loptu, a Troj bi bio u dobroj poziciji da ugrozi gol Dortmunda.

Fudbalski savez Nemačke saopštio je da je to bilo nesportsko ponašanje, pa će Belingem propustiti utakmicu u petak protiv Borusije iz Menhengladbaha i Ajntrahta iz Frankfurta koja se igra 9. januara.

Belingem je u junu iz Sanderlenda prešao u Dortmund i postigao je jedan gol i to na Svetskom klupskom prvenstvu. Ove sezone odigrao je 23 utakmice u svim takmičenjima.

(Beta)

