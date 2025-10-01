Džonatan Kuminga potpisao novi dvogodišnji ugovor sa Golden Stejtom

Košarkaš Golden Stejta Džonatan Kuminga potpisao je novi dvogodišnji ugovor sa klubom iz San Franciska, preneo je noćas I-Es-Pi-En (ESPN).

Kumingin novi ugovor sa Golden Stejtom vredi ukupno 48,5 miliona dolara i sadrži timsku opciju za drugu sezonu, koja će omogućiti Voriorsima ili timu u koji Kuminga eventualno bude trejdovan da sastave novi ugovor nakon završetka sezone 2025/26.

Golden Stejt je 22-godišnjem krilnom igraču ponudio i trogodišnji ugovor u vrednosti od 75 miliona dolara, ali se Kuminga opredelio za dvogodišnji ugovor, kako bi imao „veću kontrolu nad svojom budućnosti sa Voriorsima“, preneo je ESPN.

Voriorsi i Kuminga su se tako, nakon dva meseca pregovora, konačno dogovorili oko novog ugovora, pošto je klub iz San Franciska odbio zahteve igrača iz Konga da u ugovor uvrsti igračku opciju ili uz timsku opciju poveća godišnju platu.

Golden Stejt je na kraju povećao svoju dvogodišnju ponudu za ukupno osam miliona dolara i garantovao Kumingi približno 15 miliona dolara više nego što bi iznosila njegova jednogodišnja kvalifikaciona ponuda od osam miliona dolara za ovu sezonu.

Voriorsi su Kumingu izabrali kao sedmog pika na draftu Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) 2021. godine.

Kuminga je sa Golden Stejtom 2022. godine osvojio titulu prvaka NBA lige, dok je u regularnom delu prošle sezone u proseku beležio 15,3 poena, 4,6 skokova i 2,2 asistencije.

(Beta)

