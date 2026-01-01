Džošua ostaje u Nigeriji dok se oporavlja od saobraćajne nezgode

Britanski bokser Entoni Džošua ostaće narednih dana u Nigeriji kako bi se oporavio od posledica nedavne saobraćajne nesreće u toj afričkoj državi.

„Kao što je objavljeno, Entoni je pušten iz bolnice u sredu i ostaje u Nigeriji narednih dana“, saopštili su danas Asošiejted presu iz njegove promoterske kuće Mečrum boksing.

Vozilo u kojem su se nalazili bivši svetski šampion u teškoj kategoriji i dvojica njegovih saradnika udarilo je u kamion koji je stajao u mestu na autoputu u državi Ogun, blizu grada Lagosa.

Saobraćajna nezgoda dogodila se u ponedeljak, a poginuli su bliski prijatelji i članovi Džošuinog tima – Sina Gami i Latif Ajodele.

Gami je bio Džošuin trener za snagu i kondiciju, dok je Ajodele bio trener. Samo nekoliko sati pre nezgode, Džošua i Ajodele su na društvene mreže postavili video snimak na kojem zajedno igraju stoni tenis.

Džošua je zbog lakih povreda smešten u bolnicu u Lagosu, odakle je pušten u sredu popodne. Po izlasku iz bolnice Džošua je odao počast preminulima u mrtvačnici.

Ovaj 36-godišnji bokser ima porodične korene u Nigeriji, gde je kratko pohađao internat, a ima i državljanstvo ove afričke zemlje.

Džošua je 19. decembra pobedio jutjubera, koji je postao bokser, Džejka Pola u borbi u Majamiju. On je izgubio svetsku titulu u teškoj kategoriji 2021. godine od Ukrajinca Oleksandra Usika.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com