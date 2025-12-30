Džošua u stabilnom stanju posle saobraćajne nesreće u Nigeriji

Britanski bokser Entoni Džošua je u stabilnom stanju nakon što je povređen u saobraćajnoj nesreći u Nigeriji u kojoj su poginule dve osobe.

„Nakon temeljnih kliničnih procena, medicinski stručnjaci su potvrdili da su oba pacijenta (hospitalizovana posle nesreće) stabilno i da im trenutno nije potrebna nikakva hitna medicinska intervencija“, saopštili su zvaničnici.

Dvojica muškaraca koji su poginuli bili su bliski prijatelji i članovi tima bivšeg svetskog šampiona, Sina Gami i Latif Ajodele, potvrdila Džošuina promotorska kuća, Mečrum boksing.

Sabraćajna nesreća dogodila se juče kada je vozilo u kojem je bio Džošua udarilo u kamion koji je stajao u mestu na autoputu u državi Ogun, blizu Lagosa.

Lokalna policija je ranije saopštila da je Džošua sedeo na zadnjem sedištu i da je zadobio lakše povrede.

Po rečima portparola Federalnog korpusa za bezbednost na putevima, preliminarna istraga je pokazala da je vozilo „prekoračilo zakonski propisano ograničenje brzine, izgubilo kontrolu tokom preticanja i udarilo u kamion koji je stajao pored puta“.

Džošua je 19. decembra pobedio jutjubera, koji je postao bokser, Džejka Pola u borbi u Majamiju. On je izgubio svetsku titulu u teškoj u teškoj kategoriji 2021. godine od Oleksandra Usika.

(Beta)

