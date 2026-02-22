Eba Anderson olimpijska šampionka u masovnom startu na 50 kilometara

Šveđanka Eba Anderson osvojila je danas zlatnu medalju u trci na 50 kilometara masovni start u kros kantriju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Na prethodnim Igrama žene su se trkale na 30 kilometara, a u prvom izdanju trke na 50 kilometara, Anderson je kroz cilj prošla za dva sata, 16 minuta i 28,2 sekundi i tako stigla do svoje prve olimpijske zlatne medalje.

Anderson je osvojila ukupno šest olimpijskih medalja u karijeri, uključujući i tri srebra na Igrama u Milanu i Kortini.

Srebrnu medalju osvojila je Norvežanka Hajdi Veng koja je bila sporija za 2:15,3 minuta, dok se bronzom okitila reprezentativka Švajcarske Nadja Kelin koja je za pobednicom zaostala za 6:41,5 minuta.

(Beta)

