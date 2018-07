Ebesilio: Živimo za LŠ, ona bi nas podsetila na Bari

BEOGRAD – Najveće pojačanje Crvene zvezde ovog leta, holandski fudbaler Lorenco Ebesilio, izjavio je da bi plasman u Ligu šampiona podsetio na 1991. godinu kada su crveno-beli postali prvaci Evrope u Bariju.

Izabranici Vladana Milojevića imaju odličan rezultat iz prvog meča protiv Suduve (3:0), a do prvog plasmana od osnivanja novog formata Lige šampiona preostale su dve stepenice u kvalifikacijama, ukoliko prema očekivanjima prebrode gostovanje u Litvaniji.

„Uvek je bolji osećaj kada na trening dođeš posle pobede, posebno kada je ubedljiva kao protiv Suduve. Međutim, svaki novi dan donosi nova iskušenja, ali cilj uvek ostaje isti. Za nas je to plasman u Ligu šampiona. Ne žele to samo navijači, treneri ili bilo ko drugi, već i sam zahtevam mnogo od sebe“, rekao je Ebesilio za klupski sajt.

Nekadašnji đak i fudbaler Ajaksa dva puta je igrao u Ligi šampiona, sa klubom iz Amsterdama i APOEL-om, veruje da će i treći sa Zvezdom.

„To je najlepši osećaj za fudbalera, živiš za takve trenutke. Bilo bi fenomenalno ako bismo ove godine uspeli da dostignemo to takmičenje. To bi nas podsetilo na čuvenu 1991. godinu i sigurno bismo dostojno predstavili crveno-bele boje. Imamo izuzetno kvalitetan tim, oseti se to kada igraš sa igračima koji imaju taj nivo samopouzdanja, vere u sebe i tim“.

Ebesilio, strelac prvog gola protiv Suduve, priznaje da još uvek nije u potpunosti fizički spreman, ali naporno radi kako bi došao do toga.

„Odlično je kada osetiš da te navijači vole i podržavaju, to ti daje dodatnu snagu da radiš i pružaš više, kako bi ih usrećio. Ponekad vežbam šut na treningu, mislim da svi znaju da je to jedan od mojih najvećih kvaliteta. Uživam u postizanju golova i nadam se da ću nastaviti tako“.

Ebesilio ističe da revanš u Litvaniji protiv Suduve neće biti lak, posebno što protivnik igra znatno bolje na domaćem terenu.

Utakmica u Marijampolju zakazana je za sledeću sredu od 19.30.

(Tanjug)