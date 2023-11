Ekipa Meklaren koristiće Mercedesove motore do 2030. godine

Ekipa Meklaren produžila je danas ugovor sa Mercedesom, pa će je osmostruki svetski šampion u konkurenciji konstruktora do 2030. godine snabdevati motorima u Formuli 1.

Meklaren od 2021. godine sarađuje sa Mercedesom, a novim četvorogodišnjim ugovorom postaće prvi kupac brenda prema novim propisima o pogonskim jedinicama koji stupaju na snagu 2026. godine.

Motori, koji su već hibridni, imaće povećanje električne energije i koristiće 100 odsto održiva goriva.

Meklaren i Mercedes su sarađivali od 1995. do 2014. godine, pre nego što je britanski tim koristio Hondine motore od 2015. do 2017. a zatim i Renoove od 2018. do 2021.

Tokom prve saradnje sa Mercedesom, Meklaren je 1998. godine osvojio titulu u konkurenciji konstruktora, a dve titule u konkurenciji vozača, 1998. i 1999. godine, kada su najbolji bili Mika Hakinen i Luis Hamilton.

Od 2012. godine Meklaren je zabeležio samo jednu pobedu, 2021. godine kada je Danijel Rikardo trijumfovao u Italiji.

U Formuli 1 Mercedes snabdeva motorima Vilijams i Aston Martin.

(Beta)

