Elšnik produžio ugovor sa Crvenom zvezdom do 2028. godine

Fudbaler Crvene zvezde Timi Maks Elšnik produžio je ugovor do 2028. godine, saopštio je danas beogradski klub.

„Presrećan sam što ću biti deo Crvene zvezde i u narednom periodu, nadam se da me očekuje još mnogo pobeda i titula. Hvala ljudima u klubu koji su mi ukazali poverenje i ponudili novi ugovor. U Zvezdi se osećam kao kod kuće, moja porodica je srećna, nadam se da će tako biti i u budućnosti“, rekao je Elšnik za klupski sajt.

Elšnik je rekao da su ciljevi Zvezde titula i novo učešće u Ligi šampiona.

„Zvezda uvek teži ka najvećem i najboljem takmičenju, a to je Liga šampiona. Preduslov je da si šampion države, tako da je uvek to neka baza, prioritet nam je domaće prvenstvo i onda da napadamo Ligu šampiona. Nažalost ove sezone nismo uspeli, sada moramo popraviti utisak u Ligi Evropa da budemo tamo uspešni, to je bitno za sve nas, pogotovo za mlade igrače, od kojih klub živi. Na nama starijima je da njima damo podršku, jer imamo dosta talentovanih igrača i jedna od naših uloga je da im budemo mentori“, naveo je on.

Zvezda je vezala dva poraza u Ligi Evropa od Porta i Brage, a sinoć je u Nišu odigrala neršeno 0:0 protiv Radničkog.

„Trenutno smo u nekoj maloj krizi, ne ide sve na terenu kako bismo mi to prvi želeli, nama je najteže, kao i navijačima koji se nerviraju sa strane. Sada kada je najteže, oni su nam najpotrebniji. Uvek su tu uz nas i mi ćemo im to vratiti sigurno, mora se promeniti naš stav i odnos, da budemo još profesionalniji i da okrenemo sve u pozitivnu priču“, rekao je slovenački reprezentativac.

„Sledeća evropska utakmica kod kuće je protiv Lila, želimo da sve koji dođu na stadion nagradimo sa pobedom i sa tri boda, da se ovaj period brzo zaboravi i da nastavimo dalje onako kako i treba“, dodao je on.

Elšnik je prošlog leta došao u Zvezdu i od tada je odigrao 69 utakmica i postigao osam golova.

Sa Crvenom zvezdom je osvojio prvenstvo i Kup Srbije.

