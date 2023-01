Ema Radukanu spremna dočekuje prvi meč na Australijan openu

MELBURN – Uspela sam da se pripremim, iako teže nego inače, ali osećam da mogu da izađem i dam sve od sebe na terenu, izjavila je danas britanska teniserka Ema Radukanu na konferenciji za medije pred početak turnira.

Radukanu je povredila levi skočni zglob na turniru u Oklandu i činilo se da neće biti spremna za početak Australijan opena.

Mlada Britanka, 75. teniserka na svetu, u ponedeljak će se u prvom kolu susresti sa nemačkom teniserkom Tamarom Korpač.

„Bio je timski napor da me dovedemo do ovog momenta. Što se tiče skočnog zgloba, osećam se zaista dobro. Biće više uvođenja određenih stvari. Nisam baš mnogo tenisa igrala u svojoj karijeri, tako da sam se navikla na to da ne igram. I nisam toliko pod stresom zbog nedostatka mečeva“, izjavila je Radukanu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.