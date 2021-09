Emotivan oproštaj Danilovića i Obradovića od Ivkovića

BEOGRAD – Predsednik Kosarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović emotivno se oprostio od Dušana Ivkovića rečima da je ponosan što mu je za života rekao da ga voli.

„Savez ne bi bio to što jeste bez Dude, kao i srpska, evropska i svetska košarka.

Košarka je bila njegov zivot, ponosan sam sto sam mu za života rekao da ga volim, poštujem i celog zivota ću ga voleti, kao i njegovu familiju. U poslednje vreme nije prošao dan, a da se ne čujemo. Za svaku bitnu odliku u košarci i životu, savetovao sam se sa njim. On će uvek biti moj selektor, kao drugi otac, iznad svega će ostati moja ljubav prema njemu, neka mu je slava i hvala“, rekao je Danilović na Komemoraciji.

Trener Partizana Željko Obradović, kum, igrač, potom i saradnik Dude Ivkovića istakao je da je otišao čovek koji mu je bio sve.

„Njegovo nasleđe je ogromno, pomagao je igračima da budu ljudi. Duda me pozvao u reprezentaciju 1988 godine, imao je veliko poverenje u mene, naučio me je da utičem na mlađe igrace. Smisao za humor mu je bio neverovatan. imao sam veliku tremu da mu saopštim da ne igram vise košarku i da ću biti trener, a on me i tada relaksirao“, rekao je Obradović.

Pre izvesnog vremena dao mi je najveći kompliment u životu, rekao mi je da imam neverovatnu intuiciju, dodao je Obradović.

„Duda je imao brze misli i reakcije, ponekad bi prenaglio, ali je uvek bio spreman da se izvini. Kada je 1992. godine Partizan izbacio Knor i prosli smona Fajnal for, tada smo u četiri ujutro pričali o košarci i rotacijama u odbrani. Potom me pozvao da budem pomocnik u reprezentaciji, tri godine smo zahvaljujući njegovoj organizaciji igrali u Grckoj i ostali smo tim uprkos sankcijama“.

„Ostavio je veliki trag u Grčkoj, postali smo počasni građani Atine i Pireja. Šokirala me vest o njegovoj smrti, odradio sam trening, pokupio sam sina, koji je bio nikad tužniji u zivotu i otišli smo do Nene i dece, moja deca su ga obožavala, bio je poseban čovek“, poručio je Obradović.

U ime SD Radnicki od Dude se oprostio predsednik Saša Jovičević.

„Pre Dudinog povratka Radnički je bio osuđen na propast. Duda je bio hrabar čovek i uhvatio se u koštac sa problemima. Ostaćemo lojalni Radnickom, lojalni Dudi i nećemo ga razočarati“, rekao je Jovičević.

Od Dušana Ivkovića oprostio se i Predrag Pantovic, prijatelj porodice.

(Tanjug)

