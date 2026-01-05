Endrik zahvalio bivšem treneru Ančelotiju na savetu posle prelaska na pozajmicu u Lion

Brazilski fudbaler Endrik zahvalio je danas bivšem treneru Karlu Ančelotiju na savetu, nakon što je iz Real Madrida prešao na pozajmicu u Lion do kraja sezone.

Endrik je prošle sezone izbio na veliku scenu pod Ančelotijem u Realu, ali gotovo da nije igrao ove sezone kod trenera Ćabija Alonsa, koji je na klupi madridskog kluba zamenio Ančelotija.

„Da, razgovarao sam sa Karlom o tome. Dao mi je uputstva o tome šta mogu da uradim i šta moram da uradim kako bih napredovao i to me je zaista dirnulo. Njegov savet bio je da napustim (Real Madrid), da igram, da razvijem svoj fudbal, da odem negde gde bih mogao da igram, gde bih mogao da budem srećan. Ova odluka je moja, naravno, ali Karlo je imao udeo, pošto je sjajan trener“, rekao je Endrik na predstavljanju u Lionu.

Endrik je osve sezone odigrao samo tri utakmice u Realu. Umesto da bude nezadovoljan, on je rekao da je to vreme dobro iskoristio.

„Ne, zaista, mojim voljenima kažem da su ovo bili najbolji meseci moje karijere. Pošto sam imao vremena da budem sa svojom suprugom, da izgradim kuću i život“, naveo je on.

Lion je napredovao pod trenerom Paulom Fonsekom i ekipa je peta na tabeli sa dva boda od trećeplasiranog. Jedan od razloga za dolazak Endrika u Lion je portugalski trener.

„To što je stručni štab portugalski je veoma dobra stvar, pošto me je već trenirao portugalski trener Abel Fereira u Palmeirasu. To je za mene dobro, pošto znam kako rade. To je bila prednost“, dodao je 19-godišnji napadač.

Prošle sezone dok je Ančeloti bio trener Reala, Endrik je postigao sedam golova u 37 utakmica. On bi sa Ančelotijem ponovo mogao da sarađuje, u reprezentaciji Brazila, čiji je selektor italijanski trener.

Prošle godine Endrik je postigao tri gola za Brazil, uključujući utakmice protiv Engleske i Španije.

Karijeru je počeo u Palmeirasu, za koji je odigrao 82 utakmice i postigao 21 gol, odakle je na leto 2024. prešao u Real.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com