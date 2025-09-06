Engleska pobedila Andoru u kvalifikacijama za SP, Portugal bolji od Jermenije

Fudbalska reprezentacija Engleske pobedila je večeras u Birmingemu selekciju Andore 2:0, u utakmici Grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Prednost Engleskoj doneo je defanzivac Andore Kristijan Garsija autogolom u 25. minutu, a konačan rezultat je postavio Deklan Rajs pogotkom u 67. minutu.

Reprezentacija Engleske je pobedila u sve svoje četiri utakmice u dosadašnjem delu kvalifikacija i prva je na tabeli Grupe K sa 12 bodova, dok Andora zauzima poslednje, peto mesto bez osvojenog boda iz pet mečeva.

Obe selekcije će u narednom kolu, u utorak igrati na gostujućem terenu, Engleska u Beogradu protiv reprezentacije Srbije, a Andora u Talinu protiv Estonije.

Reprezentacija Portugala je u Jerevanu pobedila selekciju Jermenije 5:0, u utakmici prvog kola Grupe F kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Prednost Portugalu doneo je Žoao Feliks golom u 10. minutu, a vođstvo je uvećao Kristijano Ronaldo pogotkom u 21. minutu.

Treći gol za Portugal postigao je Žoao Kanselo u 32. minutu, dok je svoj drugi pogodak na utakmici Ronaldo postigao u 46. minutu.

Konačan rezultat postavio je Feliks golom u 61. minutu.

Reprezentacija Portugala će u narednom kolu u utorak u Budimpešti igrati protiv selekcije Mađarske, dok će Jermenija istog dana u Jerevanu dočekati Irsku.

