Engleski navijač prodaje kuću kako bi gledao reprezentaciju na SP u SAD

Jedan strastveni navijač fudbalske reprezentacije Engleske, Endi Miln, nada se da će prodati kuću kako bi finansirao svoje putovanje na Svetsko prvenstvo, koje se od 11. juna do 19. jula održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Ovaj 62-godišnji penzionisani učitelj, rekao je u današnjem intervjuu engleskom tabloidu „Dejli miror“ da je spreman da proda svoju drugu nekretninu kako bi mogao da prati završni turnir.

To bi za njega bilo 10. Svetsko prvenstvo na kojem podržava Englesku – deveto za mušku reprezentaciju, uz Svetsko prvenstvo za fudbalerke 2023. godine, koje je održano u Australiji i na Novom Zelandu.

Miln je postao kultna figura među navijačima Engleske, često viđen kako drži repliku trofeja namenjenog prvaku sveta.

On živi na Tajlandu i izdaje kuću na severu Engleske, koju planira da proda za 350.000 funti (oko 400.000 evra).

„Stavljam je na tržište kako bih je prodao i otišao na Svetsko prvenstvo. Imamo drugu nekretninu već 27 godina, pa smo osetili da je sada pravo vreme da je unovčimo. Definitivno želim da gledam ceo turnir. Idem u SAD 3. juna i biću tamo sedam nedelja. Tako da će biti potrebno dosta novca“, rekao je Miln za „Dejli miror“.

Miln je rekao da će biti u Dalasu za prvu utakmicu selekcije Engleske protiv Hrvatske 17. juna (22.00). Engleska zatim u okviru Grupe L igra protiv Gane u Foksborou, Masačusets (23. jun), a prvu fazu završava 27. juna u Nju Džersiju protiv Paname.

Pored visokih troškova putovanja između gradova domaćina, navijači su kritikovali Međunarodnu fudbalsku federaciju (Fifa) zbog određivanja cena ulaznica za Svetsko prvenstvo.

Navijačke grupe su u decembru optužile Fifu za „tešku izdaju“, nakon što su ulaznice puštene u prodaju u rasponu od 140 dolara za najjeftinije utakmice u grupi do 8.680 dolara za finale.

Fifa je odgovorila ponudivši određeni broj ulaznica po ceni od 60 dolara.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com