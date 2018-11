Englez zatečen: Krenuo po čaj na Marakani, a onda … (video)

Meč Zvezde i Liverpula posmatrao je i engleski pisac i novinar Džejms Pjotr Montagju, koji je putem društvenih mreža delio impresije tokom celog susreta.

Montagju je autor nekoliko knjiga, među njima i „Kada petak dođe“, za koju mu je 2009. godine Nacionalni sportski klub u Velikoj Britaniji dodelio nagradu „Najbolji mladi pisac“, a potom je 2015. za knjigu „31:0, na putu sa fudbalskim autsajderima“ dobio nagradu za najbolje fudbalsko književno delo na svečanosti „Najbolje britanske sportske knjige“.

Putem društvenih mreža Montagju je prenosio utiske sa Marakane, a njegova avantura na poluvremenu izazvala je dosta pažnje na Ostrvu.

„Ovako izgleda šetnja ako želite na poluvremenu da popijete čaj na Marakani u Beogradu“, napisao je Džejms Montagju na Tviteru i objavio snimak prolaska pored jakih policijskih snaga koje su na njega ostavile ogroman utisak.

Za razliku od nekih drugih stadiona, da biste otišli sa atletske staze do lože za novinare na Marakani, ne idete okolo, već kroz tunel koji vodi kroz zapadnu tribinu. A crveno-beli su se pobrinuli da gosti budu bezbedni, te su u tunelu bili prisutni pripadnici policije, piše „Kurir“.

The walk to get a cup of tea at half time, at the Marakana in Belgrade…. pic.twitter.com/mtECnjYJ1q

— James Montague (@JamesPiotr) November 6, 2018