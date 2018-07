Englezi: „Udarac u Balkan“ i besmisao meča za treće mesto

LONDON – Engleski mediji „oplakuju“ poraz u polufinalu Mundijala od Hrvatske, ali su uprkos svemu uspeli da pronađu reči utehe, čak i malo prepoznatljivog humora.

List „Metro“ je na naslovnoj strani objavio naslov: „Kick in the Balkans“ parafrazirajući poznatu izreku „Kick in the balls“ (udarac u testise) kao metaforu odakle dolazi selekcija Hrvatske, dok je „Tajm“ otišao korak dalje konstatacijom da Engelska niej iskoristila incijativu i vođstvo iz prvog poluvremena, pa joj sada preostaje besmislena utakmica ze terće emsto protiv Belgije.

(Tanjug)