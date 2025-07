Enrike: Čelsi je zasluženo pobedio

Trener fudbalera Pari Sen Žermena Luis Enrike izjavio je noćas da je njegova ekipa zasluženo izgubila od Čelsija u finalu Svetskog klupskog prvenstva.

„Mislim da je Čelsi igrao veoma dobro i zasluženo pobedio. Prihvatamo to“, naveo je Enrike, a preneo sajt kluba.

Pari Sen Žermen je u finalu Svetskog klupskog prvenstva u Nju Džersiju izgubio od Čelsija 0:3.

Enrike je rekao da, uprkos porazu u finalu, smatra da je njegova ekipa igrala veoma dobro na Svetskom klupskom prvenstvu.

„Mislim da smo odigrali veoma dobar turnir, čak i ako nismo uspeli da osvojimo trofej. Razočarani smo, nije lako, ali to je sport na najvišem nivou, to je život, morate to prihvatiti“, izjavio je trener francuskog kluba.

Enrike se zahvalio navijačima Pari Sen Žermena na njihovoj podršci.

„Još jednom su naši navijači bili neverovatni. Sad je teško za sve nas, ali oni nas uvek podržavaju, u svakoj utakmici i ta veza koju imaju sa timom je veoma jaka. Nastavićemo da budemo jači, to je naš cilj“, kazao je Enrike.

Trener Pari Sen Žermena rekao je da je sad vreme da svi članovi njegovog tima uživaju u svojim odmorima nakon završetka duge sezone.

Klub iz Pariza je ove godine osvojio trofej u Ligi šampiona, kao i titule u državnom prvenstvu i nacionalnom kupu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com