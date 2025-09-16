Enrike: Cilj Pari Sen Žermena je osvajanje druge uzastopne titule u Ligi šampiona

Trener fudbalera Pari Sen Žermena Luis Enrike rekao je danas da je cilj ekipe da osvoji drugu uzastopnu titulu u Ligi šampiona i ocenio da je taj trofej najteže osvojiti prvi put.

„Prva titula je uvek najteža jer igrači ne misle da su sposobni da je osvoje. Ali utabali smo put. Sada, čitav klub, grad i igrači žele da je osvoje jer znaju da su sposobni. Mislim da je teže osvojiti prvi put, nego drugi ili treći“, rekao je Enrike novinarima u Parizu.

Fudbaleri Pari Sen Žermena u utorak od 21 čas na Parku prinčeva počinju odbranu titule u Ligi šampiona utakmicom protiv Atalante.

„Mi smo branioci titule. Želimo da nastavimo da pišemo istoriju. Važno je da idemo na drugu titulu u Ligi šampiona. Moramo da budemo ambiciozni“, dodao je španski trener.

Pariska ekipa je prošle sezone na putu do finala izbacila Liverpul, Aston Vilu i Arsenal, a u utakmici za trofej pobedila je Inter 5:0, što je najubedljivija pobeda u finalu najelitnijeg evropskog takmičenja.

Pari Sen Žermen je u domaćem prvenstvu ostvario četiri uzastopne pobede, ali su se za vikend u utakmici protiv Lansa povredili Hviča Kvarachelija, Li Kang-in i Lukas Beraldo, koji su morali da napuste teren.

Klub je danas saopštio da je samo Beraldo ostao pod tretmanima, nakon što je istegao levi skočni zglob.

Zbog povreda utakmicu će propustiti Usman Dembele i Dezire Due.

(Beta)

