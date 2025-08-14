Enrike: Veoma sam srećan, iako mislim da nismo zaslužili da pobedimo

Trener fudbalera Pari Sen Žermena Luis Enrike izjavio je noćas da je veoma srećan što je njegova ekipa trijumfom nad Totenhemom osvojila Superkup Evrope, iako smatra da nije zaslužila da pobedi u tom duelu.

„Kako ludo! To je prava reč, ludo. Moram reći da sam veoma srećan. Ne mislim da smo zaslužili da pobedimo, jer je velika razlika između tima kao što je Totenhem, koji je imao mnogo treninga, i nas, koji smo imali samo pet treninga. Toliko je drugačije, mislim da je ovo čudo“, naveo je Enrike, a preneo sajt kluba.

Pari Sen Žermen osvojio je u sredu Superkup Evrope, pošto je u Udinama u penal seriji pobedio Totenhem 4:3, nakon što je regularni deo utakmice završen nerešeno 2:2.

Francuski klub je gubio 0:2, da bi potom izjednačio golovima Kang-in Lija u 85. minutu i Gonsala Ramoša u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Za trofej Superkupa Evrope igrali su osvajač Lige šampiona iz prethodne sezone – Pari Sen Žermen i osvajač Lige Evropa – Totenhem.

„Na kraju, iako ne mislim da smo to zaslužili, moram da kažem da sam srećan zbog svih igrača, a posebno zbog navijača. Važno je osvojiti ovaj trofej, iako bismo više voleli da se odmorimo i razmišljamo o sledećoj sezoni. Teško je igrati u finalu Superkupa jer morate da osvojite Ligu šampiona ili Ligu Evropa. Bilo je čudno imati tako kratak odmor, ali još jednom moram da kažem da sam srećan zbog svojih igrača. Srećni smo, šampioni smo“, dodao je Enrike, koji se zahvalio navijačima Pari Sen Žermena na podršci.

(Beta)

