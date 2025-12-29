Entoni Džošua lakše povređen u saobraćajnoj nesreći u Nigeriji u kojoj su poginule dve osobe

Britanski bokser Entoni Džošua lakše je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u Nigeriji i u kojoj su poginule dve osobe.

Džošua i ostale povređene osobe su prevezene u bolnicu, a lokalna policija je saopštila da će biti pokrenuta istraga nesreće, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Lokalni mediji su naveli da je Džošua sedeo na zadnjem sedištu vozila koje je udarilo u kamion koji je stajao u mestu.

„Džošua je sedeo iza vozača, a pored njega je bila još jedna osoba. Pored vozača je sedeo i putnik, što znači da je u Leksusu koji se sudario bilo četiri osobe. Njegovo obezbeđenje je bilo u vozilu iza njih pre sudara“, naveo je očevidac nesreće, a preneo BBC.

Džošua je bivši svetski šampion u teškoj kategoriji, a svom poslednjem meču je pobedio Džejka Pola u Majamiju.

(Beta)

