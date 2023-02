Eraković: Cilj je da u subotu odamo počast kakvu je Mihajlović zaslužio

BEOGRAD – Fudbaler Crvene zvezde Strahinja Eraković izjavio je da očekuje da veliki broj navijača prisustvuje meču protiv Vojvodine, koji će biti odigran u subotu od 16 sati na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.

Aktuelni šampion Superlige Srbije i trenutni lider na tabeli otvoriće u subotu prolećni deo sezone utakmicom sa Vojvodinom.

Ulaz na meč biće besplatan, a ova utakmica će biti posvećena legendarnom srpskom fudbaleru Siniši Mihajloviću, koji je preminuo u decembru prošle godine.

„Utakmica u subotu ima poseban značaj za nas, i to iz dva razloga. Prvi je taj što počinje prolećni deo sezone koji donosi direktan plasman u Ligu šampiona, a isto tako odajemo počast preminulom Siniši Mihajloviću, jednoj od najvećih legendi Crvene zvezde i zato bih pozvao sve navijače da dođu u što većem broju. Takođe, ulaz je besplatan, i to je razlog da Marakana bude još punija u šta ne sumnjam“, rekao je danas Eraković, prenosi zvanični sajt Crvene zvezde.

On je podsetio da je Mihajlović najviše voleo Crvenu zvezdu.

„Ljudi iz kluba rade na organizaciji događaja, tako da verujem da će sve da protekne sjajno. Veliki broj klubova u svetu se opraštao od Siniše, ali on je Zvezdu najviše voleo i učestvovao je u najboljoj sezoni u našoj istoriji, kada smo postali prvaci Evrope i sveta. Biće koreografija, imaćemo i posebne dresove koji će potom ići na humanitarnu akciju, uz to ćemo nositi podignute kragne svi, a zna se da je to bio deo njegovog imidža. Sve u svemu, cilj je da u subotu odamo počast kakvu je Miha zaslužio, a on kao zvezdaš bi bio najsrećniji da to učinimo dobrom igrom“, dodao je fudbaler Crvene zvezde.

Eraković je rekao da je slušao mnogo priča o Siniši Mihajloviću.

„Sećam ga se iz trenerskih dana, onoga kakakv je bio u Italiji, ali gledao sam mnogo njegovih snimaka. Kao i svaki zvezdaš koji nije bio svedok Barija, obavezno štivo mi je bilo da pogledam sve snimke, tako da se sećam i gola Bajernu, pa i onog čuvenog za 2:2, sećam se doslovno svake reči komentatora, a taj mi je i najdraži, iako ga Mihajlović nije direktno postigao. Svakako, on je uzor kako fudbaler i čovek treba da se ponaša i svako u Srbiji ko počne da trenira fudbal, sigurno ima u glavi Sinišu“, naveo je Eraković.

On je naglasio da Crvena zvezda neće da se opusti u nastavku sezone.

„Očekujem da odigramo dobru utakmicu, i zbog Siniše i zbog nas, a potom i nastavka prvenstva, jer prvak ide direktno u Ligu šampiona. Imamo 10 bodova više, ali se ne opuštamo. Čekaju nas dva večita derbija, gust raspored, ali je sve u našim rukama i na svakom meču želimo pobedu. Pokušaćemo da nam bodovna prednost raste, i da se ne dovodimo u bilo kakav problem. Znamo koliko je velika armija zvezdaša, tako da ćemo pokušati što ranije da ih usrećimo i da direktno uđemo u LŠ“, rekao je fudbaler Crvene zvezde.

Eraković je na kraju istakao da je njegov tim spreman za duel sa Vojvodinom.

„Pripreme smo dobro odradili, imali šest utakmica i spremili se za proleće, što ćemo pokazati u subotu. Ne mislim da nam je derbi najbitnija utakmica na proleće, već je to svaki sledeći meč. O derbiju ćemo razmišljati kada za to dođe vreme. Fokus nam je na subotu, i zbog toga pozivam navijače da dođu u što većem broju na utakmicu“, zaključio je Eraković.

(Tanjug)

