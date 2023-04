Erjavec: Želimo Kokoškova u reprezentaciji Slovenije

LJUBLJANA – Predsednik košarkaškog saveza Slovenije Matej Erjavec izjavio je da postoji plan o povratku Igora Kokoškova u reprezentaciju Slovenije, prenosi Sportklub.

Srpski stručnjak je trenutno asistent u stručnom štabu Bruklin Netsa.

„Želimo da sarađujemo sa Kokoškovim. To je tačno, ali je protumačeno na pogrešan način. Ne želimo ga na poziciji selektora. To čak nije ni moguće jer nam je potreban trener koji bi vodio tim i na Mundobasketu i tokom FIBA prozora. Trener koji radi u NBA to ne može. Voleli bismo da nam se Igor priključi i da na Svetsko prvenstvo odemo u najjačem mogućem sastavu, što se tiče i igrača i trenera. Zato je neophodno da pronađemo kompromis, želimo da bude deo našeg tima“, istakao je Erjavec.

(Tanjug)

