Ernangomez: Jokić najveći talenat koji sam video u životu

MADRID – Španski košarkaš i član NBA ligaša Denver Nagetsa Huančo Ernangomez za klupskog saigrača Nikolu Jokić rekao je da je najveći talenat kojeg je video u životu i da je u tek završenoj sezoni napravio korak više u najjačoj ligi sveta.

„Jokić je neverovatna osoba. Možda vi to ne znate kao ja koji sam sa njim svaki dan, ali on je skroman i vredan momak. Svaki dan trenira u teretani. On je jedan od retkih košarkasa koji je ove sezone izdržao da odigra sve utakmice, osim jedne sa koje isključen“, rekao je Hernangomez u intervjuu za španski list As.

AP Photo/John Leyba

(Tanjug)