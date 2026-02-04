ESPN: Entoni Dejvis se seli iz Dalasa u Vašington

Dosadašnji košarkaš Dalasa Entoni Dejvis karijeru će nastaviti u Vašingtonu, preneli su danas američki mediji.

Dejvis je samo jedan od osmorice igrača koji su deo trejda između Dalasa i Vašingtona, piše I-Es-Pi-En (ESPN).

Uz Dejvisa, u Vašington se sele i nekadašnji igrač Partizana Dante Eksum, Džejden Hardi i Danđelo Rasel, dok u Dalas dolaze Kris Midlton, Ej Džej Džonson, Malaki Brenem i Marvin Begli.

Pored toga, Maveriksi su dobili i dva izbora u prvom i tri izbora u drugom krugu drafta.

Dalas je trenutno na 12. mestu na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 19/31, dok je Vašington pretposlednji na Istoku sa 13 pobeda i 36 poraza.

(Beta)

