Everton pobedio Brajton, remi Kristal Palasa i Notingem Foresta

Fudbaleri Evertona pobedili su danas na svom terenu u Liverpulu Brajton 2:0, u drugom kolu engleske Premijer lige.

Everton je do pobede na prvom zvaničnom meču na svom novom stadionu „Hil Dikinson“ stigao golovima Ilimana Ndiajea u 23. i Džejmsa Garnera u 52. minutu. Kod oba gola asistent je bio Džek Griliš.

Brajton je najbolju priliku na meču propustio u 77. minutu, kada Dani Velbek nije uspeo da realizuje jedanaesterac.

Everton je osmi sa tri boda, a Brajton je na 17. mestu sa jednim poenom.

U narednom kolu, Everton će gostovati Vulverhemptonu, dok će Brajton dočekati Mančester siti.

U istom terminu, Kristal Palas i Notingem Forest su u Londonu odigrali nerešeno 1:1.

Poveo je domaći tim golom Ismaila Sara u 37. minutu, a izjednačenje Notingem Forestu doneo je Kalum Hadson-Odoi pogotkom u 57. minutu.

Srpski reprezentativac u dresu Notingema Nikola Milenković na terenu je proveo svih 90 minuta.

Notingem je četvrti sa četiri boda, a Kristal Palas je na 13. poziciji sa dva poena.

U narednom kolu, Kristal Palas će u Birmingemu gostovati Aston Vili, dok će Notingem Forest dočekati Vest Hem.

(Beta)

