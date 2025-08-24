Everton pobedio Brajton, remi Kristal Palasa i Notingem Foresta

Fudbaleri Evertona pobedili su danas na svom terenu u Liverpulu Brajton 2:0, u drugom kolu engleske Premijer lige.
Everton je do pobede na prvom zvaničnom meču na svom novom stadionu „Hil Dikinson“ stigao golovima Ilimana Ndiajea u 23. i Džejmsa Garnera u 52. minutu. Kod oba gola asistent je bio Džek Griliš.
Brajton je najbolju priliku na meču propustio u 77. minutu, kada Dani Velbek nije uspeo da realizuje jedanaesterac.
Everton je osmi sa tri boda, a Brajton je na 17. mestu sa jednim poenom.
U narednom kolu, Everton će gostovati Vulverhemptonu, dok će Brajton dočekati Mančester siti.
U istom terminu, Kristal Palas i Notingem Forest su u Londonu odigrali nerešeno 1:1.
Poveo je domaći tim golom Ismaila Sara u 37. minutu, a izjednačenje Notingem Forestu doneo je Kalum Hadson-Odoi pogotkom u 57. minutu.
Srpski reprezentativac u dresu Notingema Nikola Milenković na terenu je proveo svih 90 minuta.
Notingem je četvrti sa četiri boda, a Kristal Palas je na 13. poziciji sa dva poena.
U narednom kolu, Kristal Palas će u Birmingemu gostovati Aston Vili, dok će Notingem Forest dočekati Vest Hem.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com