Evroliga kaznila Partizan sa 20.000 evra zbog ponašanja navijača u duelima protiv Asvela i Valensije

Međunarodno klupsko košarkaško takmičenje Evroliga kaznilo je danas Košarkaški klub Partizan sa ukupno 20.000 evra zbog nedoličnog ponašanja njegovih navijača na nedavnim utakmicama protiv Asvela i Valensije.

Evroliga je zbog „incidenata“ koje su navijači crno-belih prouzrokovali na meču protiv Asvela kaznila Partizan sa 8.000 evra, dok je zbog „incidenata“ napravljenim na utakmici protiv Valensije beogradski klub kažnjen sa 12.000 evra.

Partizan je protiv Asvela i Valensije igrao prošle nedelje kao domaćin u Beogradu, u sklopu „duplog kola“ Evrolige. Crno-beli su prvo, u utakmici 33. kola, u utorak pobedili Asvel 79:78, da bi potom, u meču 34. kola, u petak posle dva produžetka savladali Valensiju 110:104.

Evroliga je danas kaznila i vlasnika Panatinaikosa Dimitrisa Janakopulosa sa ukupno 50.000 evra zbog njegovih javnih izjava nakon utakmice tog kluba protiv Olimpijakosa, u kojima je kritikovao suđenje i pojedince koje obavljaju tehničke aktivnosti u okviru Evrolige.

