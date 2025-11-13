Evropsko fudbalsko prvenstvo 2028. godine počeće utakmicom u Kardifu, a polufinala i finale igraće se na londonskom Vembliju.

Evropsko prvenstvo uz učešće 24 ekipe održaće se 2028. godine u Engleskoj, Škotskoj, Velsu i Irskoj. Takođe, domaćin je trebalo da bude i Severna Irska, ali je odustala zbog nedostatka sredstava.

Za razliku od prethodnih evropskih prvenstava, zemlje domaćini moraće da se kvalifikuju na turnir 2028. godine, ali ako to učine direktno, biće im garantovano da igraju utakmice grupne faze na domaćim stadionima, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Četvrtfinalne utakmice igraće se u Kardifu na stadionu Milenijum, na Aviva stadionu u Dablinu, na Hempden Parku u Glazgovu i na londonskom Vembliju.

Fudbaleri će igrati utakmice grupne faze i na stadionima Mančester sitija, Evertona, Totenhema, Aston Vile na Vila Parku i Njukasla na Sent Džejms Parku.

Žreb za kvalifikacije biće održan 6. decembra 2026. godine u Belfastu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com