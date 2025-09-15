Evropsko klupsko dragon bout prvenstvo prvi put u Beogradu

Evropsko klupsko Dragon Bout prvenstvo, uz više od 1.500 učesnika iz 15 zemalja, održalo se prvi put u Beogradu.

Takmičenja jubilarnog 20. Evropskog klupskog prvenstva održana su u kategorijama od 200, 500 metara i 2.000 metara u muškim, ženskim i mešovitim posadama, rekla je PR Srpskog Dragon Bout Saveza Ana Duduković.

„Svi mogu da učestvuju, juniorske posade do 24 godine, premijer posade u punoj snazi, seniorske posade koje su u kategoriji C od 60 godina pa naviše. Ovo je sport kojim svi mogu da se bave bilo profesionalno, gde putuju po Evropi i svetu, ili kao rekreativna aktivnost“, navela je ona.

Takmičari iz Nemačke, Holandije, Ukrajine, Italije, Španije (…) nadmetali su se u trkama u malim čamcima u kojima je 10 veslača i u standardnim čamcima sa 20 veslača.

„Specifično u ovom sportu na vodi je to što postoje još dva člana posade, to su kormilar koji stoji na kraju čamca i upravlja čamcem i bubnjar koji na početku čamca daje tempo veslačima“, dodala je ona.

Sport potiče iz drevne Kine i postoji više od 2.000 godina.

„Velika je simbolika kormilara i bubnjara i svih veslača u čamcu. Čamac ima glavu zmaja, veslači sede i drže vesla koja simbolizuju kandže zmaja, a bubnjar udaranjem o doboš proizvodi otkucaje srca zmaja, tako da svi veslači treba da veslaju u ritmu otkucaja srca zmaja“, rekla je Duduković.

U trci su prvi put učestvovale i Roze dame – žene koje su pobedile rak dojke, jer su dosada nastupale samo revijalno.

„Moram da pohvalim naše roze dame iz kluba Beo dragons koje su ove godine kao reprezentacija u Brandenburgu osvojile peto mesto na Svetskom prvenstvu“, dodala je.

U Beogradu su na takmičenju osvojile treće mesto.

Predsednica Evropske dragon bout federacije Ana Sokratus rekla je da joj je drago što je Beogradu ukazana prilika da organizuje takmičenje i da su domaćini uložili velike napore da sve protekne u najboljem redu.

„Moglo se videti da su svi zadovoljni, ne samo osvajači medalja već svi koji su se takmičili. Napuštaju Beograd i Srbiju sa najboljim utiscima i sigurna sam da će se ponovo vratiti“, navela je ona.

Predsednik Međunarodne dragon bout federacije Klaudio Skermi pohvalio je organizaciju i rekao da je to samo početak jer federacija ima velike planove za Beograd.

„Sanjamo i o Svetskom prvenstvu jer je ovo mesto jedno od najboljih na svetu za takmičenje. Već se tu održavaju veslačka i kajak i kanu takmičenja, a sada i dragon bout. To je sport budućnosti jer je most između istoka i zapada, kulture, mira i prijateljstva“, dodao je.

Trke su se održale na 8 trkačkih staza a Nemački učesnici su osvojili najviše medalja, a nakon njih dobro su prošle i posade Moldavije, Rumunije i Mađarske.

Prilog Kineske medijske grupe (CMG)

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com