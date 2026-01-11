Evropsko prvenstvo u brzom klizanju: Četvrta titula legendarnog Barta Svingsa

Najbolji roleraš svih vremena i olimpijski pobednik u brzoklizačkoj disciplini grupni start, Belgijanac Bart Svings osvojio je danas četvrtu uzastopnu titulu, na Evropskom prvenstvu u brzom klizanju koje je održano u poljskom gradu Tomaš Mazovjecki.

Svings (34) se u finišu pretposlednjeg kruga izdvojio iz grupe koja je bila u vođstvu i već tada je bilo jasno da mu titula neće izmaći.

Iza njega su u cilj ušli imenjak, Holanđanin Bart Holverf, Italijan Andrea Đovanini, Francuz Valentin Tibo i Austrijanac Gabrijel Odor, u trci koja je na celom šampionatu jedina imala vrhunsku konkurenciju.

U svim ostalim disciplinama osetio se veliki manjak vrhunskog kvaliteta, jer su mnogi, posebno holandski reprezentativci, odlučili da preskoče Evropsko prvenstvo zbog priprema za Olimpijadu.

Tako je Femke Kok viđena na pripremama sa muškom brzoklizačkom ekipom Holandije, Džoj Bune na sankanju sa kolegom iz reprezentacije i bračnim drugom Kjeld Nuisom, dok Juta Lirdam pripreme obavlja u Americi, neobično sakrivena od javnosti i društvenih mreža.

Izostanak najboljih odlično su iskoristili brzoklizači domaćina Poljske, osvojivši najviše odličja od svih nacija koje su učestvovale na takmičenju.

Damijen Žurek je tako uzeo zlato i na 500 i na 1.000 metara, Kaja Zjomek Nogal i Anđelika Vojćik su se okitile zlatom i srebrom na 500 metara, a doskorašnji Rus Vladimir Semirunij (23) je poljsko državljanstvo „isplatio“ zlatom na 5.000 metara (uz rekord staze) i srebrom na 1.500.

Još jedna doskorašnja Ruskinja, Sofija Prosvirnova Torup, koja je vrhunske rezultate sa kratkih staza zamenila „pravim“ brzim klizanjem, osvojila je zlato u ženskom grupnom startu, uzbudljivim finišem i prednošću od samo 0,01 sekunde ispred legnedarne italijanske veteranke Frančeske Lolobriđide.

Na pobedničkom postolju za Sofiju je odsvirana himna Danske, jer se nedavno udala za brzoklizača Viktora Torupa i uz prezime preuzela i državljanstvo skandinavske države.

Od ostalih, prilično mršavih rezultata na prvenstvu vredi izdvojiti i dve zlatne medalje Norvežanke Ragne Viklund, koja je bila bez prave konkurencije na 1.500 i 3.000 metara, gde je uz rekord staze sve ostale takmičarke ostavila za najmanje 4,5 sekundi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com