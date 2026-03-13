F1 otkazuje trke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji

Trke Formula 1 u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji planirane za april najverovatnije će biti otkazane zbog sukoba na Bliskom istoku, preneo je danas Skaj Sport.

Time će sezona 2026. biti skraćena na ukupno 22 trke.

Originalno je četvrta trka nove sezone trebalo da se održi u Bahreinu od 10. do 12. aprila, a nedelju dana kasnije u Džedi, Saudijska Arabija. Međutim, obe zemlje su među državama Zaliva pogođenim iranskim napadima u odmazdi za američko-izraelske vazdušne udare, što je dodatno povećalo bezbednosni rizik.

Međunarodna automobilska federacija (FIA) i Formula 1 navode da je bezbednost prioritet, a situacija u regionu se nije poboljšala u poslednjim danima. Nije planirana zamena otkazanih trka na već punom kalendaru od marta do decembra, što znači da će sezona brojati 22 trke.

Otkazivanje aprilske runde znači i petonedeljnu pauzu između trke u Japanu od 27, do 29. marta i trke u Majamiju od 1. do 3. maja.

Za sada FIA i Formula 1 nisu dali službeni komentar povodom otkazivanja trka u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji.

(Beta)

