Federer besneo tokom finala: Urlao i vređao sudiju (video)

Rodžer Federer je tokom svojih mečeva uglavnom smiren i jedan je od onih tenisera koji ne pokazuju previše emocija dok su na terenu.

Međutim, tokom sinoćnog finala Indijan Velsa protiv Huan Martina Del Potra, Švajcarac nije uspeo da sakrije nervozu koja je kulminirala besnim ispadom na glavnog sudiju

Del Porto je prekinuo sjajnu seriju Federera i osvojio svoj prvi Masters turnir 6:4, 6:7 (8-10), 7:6 (7-2), iako je propustio tri meč lopte.

Međutim, u finišu drugog seta, kada se rezultat lomio u taj brejku, Švajcarac je dobio poen i već proslavljao izjednačenje na 1:1, da bi sudija dozvolio Argentincu čelendž.

Negodovao je jer je protivnik nešto kasnije zatražio proveru, potom se razbesneo i opsovao sudiju po okončanju seta. I gledaoci kraj malih ekrana primetili su Federerov izliv besa, te u komentarima pozivali druge da se uključe u prenos jer se, po njohovim rečima, „ovako nešto retko viđa“.

Federer being pissy in a match against Del Potro. This has never ever happened in the history of the world. — Tumaini Carayol (@tumcarayol) March 18, 2018

Federer and del Potro both are angry at the chair umpire in this match. So much at stake. Testy on both sides. — Jill Martin (@ByJillMartin) March 18, 2018

If you’re into tennis, turn on the #IndianWells final. They’re heading to a final set, level of play is incredible, and Federer and Del Potro are both very very angry. It’s great. — Dave Levitan (@davelevitan) March 18, 2018

Some highlight from yesterday!:

“Mr Federer challenges the call on the left line the call was called out”

“Mr Federer says “fuck off” to chair umpire.” Ok, no, this went off record and I don’t see it anywhere ANYWHERE officially mentioned. Hmmmmmm?????? — Ida Romanoff (@sonialena11) March 19, 2018

Nervoza mu nije pomogla i Del Potro je na kraju slavio, stigavši tako do svoje prve titule na turnirima iz serije 1.000.