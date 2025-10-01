Federer, Del Potro i Kuznjecova nominovani za tenisku Kuću slavnih za 2026.

Švajcarski teniser Rodžer Federer nominovan je danas za prijem u Međunarodnu tenisku kuću slavnih za 2026. godinu.

Federer je prvi teniser koji je osvojio 20 grend slem titula i započeo je eru velikana sa mlađim rivalima Špancem Rafaelom Nadalom i Novakom Đokovićem.

Uz prepoznatljiv forhend i precizan servis, napadački stil i rad nogu koji je činio da sve izgleda lako, Federer je osvojio 103 trofeja i pobedio u 1.251 meču u singlu.

On je pet sezona završio na prvom mestu ATP liste i proveo 237 uzastopnih nedelja na čelu, predvodio je Švajcarsku do titule u Dejvis kupu 2014. godine, a zajedno sa Stenom Vavrinkom osvojio je zlatnu olimpijsku medalju u dublu u Pekingu 2008. godine.

Na vrhuncu karijere od 2005. do 2007. godine igrao je u 10 grend slem finala i osvojio osam titula, imao je niz od 36 četvrtfinala i 23 polufinala na grend slem turnirima.

Poslednji meč odigrao je na Vimbldonu 2021. godine, mesec dana pre 40. rođendana, a godinu dana kasnije je zvanično završio karijeru igrajući dubl sa Nadalom na Lejver kupu.

Uz Federera za ulazak u Kuću slavnih nominovani su ruska teniserka Svetlana Kuznjecova i Argentinac Huan Martin Del Potro.

Del Potro je karijeru, koju su obeležile brojne povrede, završio prošle godine i osvojio je 22 titule, od kojih Ju Es open 2009. godine. Takođe, osvojio je srebrnu olimpijsku medalju 2016. godine u Rio de Žaneiru i bronzanu četiri godine ranije u Londonu.

Kuznjecova je karijeru završila 2021. godine, osvojila je 18 titula i singlu i 16 u dublu. Ona je trijumfovala u singlu na Ju Es openu 2024. i na Rolan Garosu 2009. godine, a u dublu na Australijan openu 2005. i 2012. godine.

Sa reprezentacijom Rusije osvojila je Fed kup 2004, 2007. i 2008. godine.

(Beta)

