Federer: Mogao sam da se penzionišem još 2009.

Rodžer Federer, jedan od najboljih tenisera svih vremena, otkrio je zanimljiv deceniju star detalj iz svoje karijere.

Federer je 2009. godine osvojio Rolan Garos, zatim i Vimbldon, čime je upisao svoj 15. Grend slem i oborio rekord Pita Samprasa.

„Te 2009. godine sam osvojio Rolan Garos i zatim Vimbldon, pa oborio Samprasov Grend slem rekord. U tom trenutku sam osvojio sve, tako da sam već tad mogao da se penzionišem“, rekao je Federer za „Tribute Geneva“, a prenosi B92.

Federer je pričao o svom imidžu i tome kako podnosi veliku popularnost.

„Mislim da sam totalno normalan čovek. Veoma mi je bitno to što ljudi često dolaze, pitaju me za autograme, kažu da me prate po 20 godina… U privatnom životu ja nisam ta osoba. Totalno sam normalan čovek koji je odrastao u Bazelu. Ja sam muž i otac, sin svojih roditelja. Ja sam takav, nisam samo teniser“, istakao je Rodžer.

Švajcarac dodaje da je u karijeri pravio neke greške, ali da to nije previše uticalo na njegov život.

„Greške su sastavi deo života. Mogao sam neke stvari da uradim drugačije, ali ni ja ne znam koje tačno. Možda sam u nekim mečevima mogao drugačije da odreagujem, na nekim brejk loptama. Ali, na kraju, ni za čim ne žalim previše. To bi značilo da živim u prošlosti, a to ne bi bilo dobro. Bitno je biti pozitivan i gledati unapred. Imao sam dosta grešaka“, dodao je trenutno šesti teniser sveta.