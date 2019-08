Federer nikad iskreniji: „Bio sam besan i slomljen posle poraza od Đokovića“

Poraz u finalu Vimbldona od Novaka Đokovića zaboleo je Rodžera Federera, ali do sada niko nije znao i koliko.

Švajcarski teniser je pred početak turnira u Sinsinatiju otvorio dušu i novinarima ispričao kako se zaista osećao posle gubitka finala u kome je imao dve meč lopte.

– Nekada pobede uopšte ne pamtite, ali porazi mnogo duže ostaju u sećanju, to je normalno, a naročito finale u kom ste bili tako blizu titule. Ali to je sve deo igre i važno je da sam od tada bio samo usmeren ka napred – rekao je Federer i dodao:

– Bio sam besan što sam izgubio tog dana, ali u isto vreme sam jedva čekao sledeća tri meča sa Novakom ili sledeći put kada ću izaći na teren i pokazati šta mogu. Užasno je pomisliti u tom trenutku da je sve loše i da posle takvog poraza više nećete igrati tenis. Najvažnije je ostati pozitivan i razmišljati o budućnosti, što sam ja i uradio – objasnio je Rodžer za Tennis channel.

Objasnio je da je noć posle vimbldonskog finala proveo u kamp-prikolici i da mu je ujutru vrlo teško pao silazak niz stepenice iz kreveta.

– Tako sam loše spavao te noći. Ali deca su tako žarko želela da idemo, pa smo otišli. Bio sam slomljen posle Vimbldona i svega toga. Ali uživali smo u Švajcarskoj, išli na planinarenja, šetali po prirodi, pravili roštilj i sjajno se proveli – rekao je Federer.

Otkrio je i na koji način je 8. avgusta proslavio svoj 38. rođendan.

– Otišli smo porodično u planine u Švajcarskoj, moja žena je napravila tortu i klinci su bili oduševljeni. Otišli smo na planinarenje i kasnije su nam se pridružili i prijatelji.

Na kraju se osvrnuo na činjenicu da su Rafael Nadal i on nedavno ponovo postali članovi Saveta igrača i otkrio kako je izgledao njihov privatni razgovor o tom pitanju.

– Pozvao sam Rafu, pitao ga šta misli i rekao mu da ću poći samo ako i on krene. On je rekao da će i i on to uraditi samo ukoliko i ja pristanem. Tada smo poslali naš predlog da razmotre naše ponovno učlanjene u Savet – objasnio je Švajcarac.