Federer posle 20 godina napustio sponzora za astronomsku sumu

Švajcarac Rodžer Federer i zvanično ima novog sponzora. Na centralni teren kompleksa Ol Ingland Kluba drugi teniser sveta izašao je u opremi japanske kompanije Uniklo, prenosi N1.

UNIQLO is honoured to welcome Roger Federer as our new Global Brand Ambassador! #UniqloRF #Uniqlo #LifeWear #RogerFederer #Wimbledon pic.twitter.com/Xn4R4H4GVV

Aktuelni šampion Vimbldon počinje duelom protiv srpskog predstavnika Dušana Lajovića. Sa izlaskom tenisera na teren obelodanjeno je da će Federer ubuduće nositi Uniklo.

Navodno, Švajcarac je od japanske kompanije dobio 300 miliona dolara za 10-godišnji ugovor. Čuveni RF logo ostao je u vlasništvu Najkija, čije će patike Federer i dalje nositi.

Federer team wanted money and he will get it. More than $300 million over 10 years from Uniqlo I’m told. Nike owns the “RF” logo, not Federer. pic.twitter.com/dQ2w8L1L1r

— Darren Rovell (@darrenrovell) July 2, 2018