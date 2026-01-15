Federer se nada da će Alkaras osvojiti titulu u Melburnu

Legendarni švajcarski teniser Rodžer Federer rekao je danas da se nada da će Španac Karlos Alkaras trijumfovati na predstojećem Otvorenom prvenstvu Australije i postati najmlađi igrač koji je osvojio sva četiri grend slem turnira.

Alkaras je do sada osvojio dva trofeja na Vimbldonu, dva Rolan Garosa i dva Ju Es opena, a na Australijan openu 22-godišnji Španac nije prošao dalje od četvrtfinala.

Federer je do 2004. godine osvojio titule na tri grend slema, a kompletirao je titule trijumfom na Rolan Garosu 2009. godine.

„To je kao kad (golfer) Rori (Mekilroj) ide na Masters, te stvari su teške. U tako mladim godinama, bilo bi ludo kompletirati grend slem. Hajde da vidimo da li će moći da uradi ludo ove nedelje. Nadam se da hoće jer bi to za tenis bio neverovatno poseban trenutak“, rekao je Federer na konferenciji za novinare u Melburn Parku, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Prvi teniser sveta Alkaras stvorio je veliko rivalstvo sa drugim na listi Italijanom Janikom Sinerom, slično kao Federer svojevremeno sa Špancem Rafaelom Nadalom i srpskim teniserom Novakom Đokovićem.

Alkaras i Siner su osvojili titule na poslednjih osam grend slem turnira i igrali u prethodna tri finala.

„Ono što smo videli po pitanju napretka poslednjih godina bilo je divno. Pomalo sam trenirao sa njima, neverovatno udaraju lopticu. Očigledno će biti još toga, samo se nadam da će izbeći povrede“, rekao je Federer, koji se povukao 2022. godine i nije nijednom igrao protiv Alkarasa i Sinera.

Federer je na Australijan openu prvi put od poraza u polufinalu 2020. godine, zbog posebne ceremonije kojom će organizatori proslaviti njegovu karijeru.

On je osvojio 20 grend slem titula, uključujući rekordnih osam na Vimbldonu i osvojio je 103 ATP trofeja.

Šestostruki osvajač Australijan opena rekao je da povlačenje podnosi mnogo lakše nego što je očekivao i da sada može mnogo više vremena da provodi sa porodicom.

Iako uživa da provodi vreme na terenu sa svojom decom i voli da gleda tenis kao navijač, 44-godišnji Švajcarac ne planira da se bavi trenerskim poslom.

„Nikad ne reci nikad. (Stefan) Edberg je isto rekao. Veoma sam zauzet, imam četvoro dece. Za sada nema šanse“, rekao je Federer.

(Beta)

