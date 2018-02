Federer toliko želi prvo mesto na ATP listi, da je pristao čak i na ovo (foto)

Nakon što je prošlog meseca pobedio na prvom Gren slem turniru sezone, Australijan openu, mnogi su očekivali da će Rodžer Federer napraviti pauzu i na teren se vratiti na turniru u Dubaiju.

Međutim, 36-godišnji Švajcarac je iznenadio sve kada je prihvatio učešće na ATP turniru iz kategorije 500. U pitanju je turnir u Roterdamu, koji obeležava 45. godišnjicu, a Federer je prihvatio ‘vajld kard’ organizatora.

– Ovaj turnir je za mene poseban. Sećam se da sam tamo igrao prvi put 1999. godine i bio je to jedan od prvih događaja na kojem sam dobio šansu da igram na tako vrhunskom nivou. Dobar je osećaj pridružiti se proslavi 45. godišnice turnira – stoji u izjavi osvajača 20 Gren slem trofeja.

