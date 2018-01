Federer u suzama: Bajka se nastavlja

Švajcarski teniser Rodžer Federer rekao je danas, nakon osvajanja Otvorenog prvenstva Australije, da se njegova bajka nastavlja.

„Ovo je neverovatno dugačak dan. Lakše je kad igrate pre podne, spavate, izadjete na teren, date sve od sebe i to je to. Kada dodjete do velikog finala tokom celog dana razmišljate o tome šta će se dogoditi, kojim tokom će ići meč. Ovo je za mene prava bajka koja se nastavlja, i za mene lično, za moj tim, posle sjajne prošle godine koju sam imao ovo je neverovatno“, rekao je Federer nakon finala.

Švajcarski teniser Rodžer Federer osvojio je svoju 20. grend slem titulu u karijeri, pošto je danas u finalu Otvorenog prvenstva Australije pobedio Hrvata Marina Čilića posle pet setova sa 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1.

Federer je tako odbranio trofej u Melburnu osvojen prošle godine i stigao do šeste titule na Australijan openu, čime se izjednačio sa Novakom Djokovićem i Rojom Emersonom.

„Čestitke Marinu na sjajnom turniru i na tome što je postao treći teniser sveta. Mislim da možeš i više, nastavi da radiš“, rekao je Federer, koje je igrao svoje 30. grend slem finale.

Švajcarac je zahvalio svom timu, navijačima, volonterima, a govor na Rod Lejver areni je završio u suzama.

Čilić, koji je propustio šansu da postane prvi hrvatski teniser koji je osvojio Australijan open, naveo je da su prethodne dve nedelje bile najbolje u njegovoj karijeri.

„Sve čestitke Rodžeru i njegovom timu za još jedan fantastičan početak sezone, sve najbolje vam želim u 2018. Bilo je ovo za mene fantastično putovanje, dolazak do velikog finala, najbolje dve nedelje u mojoj karijeri. Imao sam šansu, izborio sam se za peti set, ali Rodžer je odigrao izuzetan meč“, rekao je Čilić, koji je zahvalio svom timu i poručio:

„Možda ćemo jednog dana biti u prilici da podignemo ovaj predivan trofej“.

(Beta)