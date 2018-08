Federerov trener o Novaku: Biće opasniji nakon osvajanja Vimbldona, ALI…

Severin Luti, dugogodišnji trener Rodžera Federera, pohvalno je pričao o Novaku Đokoviću, ali je takođe izrazio sumnju u fizičku spremu srpskog tenisera.

U intervjuu za „Tages-Anzeiger“ Luti je pričao o nedavno završenom Vimbldonu, ali i predstojećoj sezoni na betonu.

Federer je eliminisan iz Londona u četvrtini finala, kada je ga je posle preokreta savladao budući finalista Kevin Anderson (3-2).

Luti je otklonio bilo kakvu sumnju da je Švajcarac bio povređen na Vimbldonu i da je to eventualni razlog njegovog poraza. Takođe, nije se složio ni sa konstatacijom Matsa Vilandera, koji je kazao da je Teren broj jedan uticao na eliminaciju Rodžera.

„Uslovi su bili različiti i sigurno da Teren broj jedan nije bio prednost (za Federera). Ali Rodžer nikada ne traži izgovor za poraz, on uopšte to nije spomenuo kao problem. To je sve deo sporta“, rekao je Luti za „Tages-Anzeiger“.

Dugogodišnji trener najtrofejnijeg Grend slem tenisera svih vremena dotakao se i Novaka Đokovića, koji je u julu osvojio četvrtu titulu na terenima Ol Ingland Klaba.

„Oduvek mi je bilo jasno da će se (Novak) vratiti. Samo niste mogli da znate tačno kada će se to desiti“, rekao je Luti i dodao:

„Novak postaje sve opasniji kada krene da osvaja velike turnire, ali nisam siguran koliko je ponovo jak fizički“.

Đoković je do sezone na travi imao dosta problema da uhvati formu, pogotovo u ranom delu sezone kada su ga izbacivali anonimni igrači. Na šljaci je to izgledalo mnogo bolje, ali je vrhunac forme dostigao u Londonu, gde je osvojio titulu na najprestižnijem turniru sveta.

Srpskog tenisera sada očekuju turniru u Torontu i Sinsinatiju, a potom i na US openu koji je na programu od 27. avgusta do 9. septembra. Federer će propustiti Rodžers kup, ali će igrati na poslednja dva pomenuta turnira.

(B92)