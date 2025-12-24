Feler: Ter Stegen mora da brani kako bi igrao na Svetskom prvenstvu

Golman Barselone Mark-Andre ter Stegen mogao bi da propusti predstojeće Svetsko prvenstvo ako ne bude prvotimac u svom klubu, rekao je direktor reprezentacije Nemačke Rudi Feler.

Ter Stegen je propustio prva četiri meseca ove sezone zbog povrede, oporavio se od operacije leđa, ali je izgubio mesto u timu Barselone od Đoana Garsije.

Selektor Nemačke Julijan Nagelsman rekao je ove godine da je njegov prvi izbor Ter Stegen, ali da će taj status morati da održi tako što će redovno da brani.

Feler je za magazin Kiker ponovio sličan stav.

„Nije bitno da li će ostati u Barseloni ili otići negde, on mora da igra. I onda ćemo svi biti srećni zbog njega, posle mnogo godina kao prvoklasni golman u senci Manuela Nojera, on dobija priliku da bude među stativama na Svetskom prvenstvu“, rekao je Feler.

„Mark je mesecima u bliskom kontaktu sa našim trenerom golmana Andreasom Kronenbergom. Možda je to i dalje otvoreno, pošto mnogo zavisi od Marka-Andrea i šta će se sa njim desiti. Oliveru Baumanu za sada ide divno, ali ima opcija i za Marka i moramo da pratimo šta se dešava“, dodao je Feler.

Brojni mediji spekulisali su da bi Ter Stegen mogao da ode na pozajmicu u januaru, ali on ne želi da napusti Barselonu.

Kako su preneli španski mediji, to možda ima veze i sa time što se bori za starateljstvo i želi da ostane u Barseloni kako bi ostao blizu svoje dece.

Svetsko prvenstvo održaće se od 11. juna do 19. jula, a Nemačka će igrati u Grupi E gde će joj protivnici biti Kurasao, Obala Slonovače i Ekvador.

