Fenerbahče pogotkom u nadoknadi vremena izborio remi protiv Galatasaraja u istanbulskom derbiju

Prednost Galatasaraju doneo je Leroj Sane golom u 27. minutu, a izjednačenje Fenerbahčeu Džon Duran pogotkom u petom minutu nadoknade drugog poluvremena.
Gol koji je postigao vezista Fenerbahčea Edson Alvares u 44. minutu poništen je zbog igranja rukom nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.
Galatasaraj je prvi na tabeli sa 33 boda, jednim više od drugoplasiranog Fenerbahčea.
Oba kluba će u narednom kolu igrati u Istanbulu, Fenerbahče na gostujućem terenu protiv Istanbul Bašakšehira, a Galatasaraj kao domaćin protiv Samsunspora.
(Beta)
