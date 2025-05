Fenerbahče preko Panatinaikosa do finala fajnal-fora Evrolige

Košarkaši Fenerbahčea plasirali su se danas u finale fajnal-fora Evrolige, pošto su u Abu Dabiju pobedili Panatinaikos 82:76 (22:14, 16:19, 17:15, 27:28).

Fenerbahče su do pobede predvodili Devon Hol sa 18, Tarik Biberović sa 15, Erik Mekolum sa 13 i Vejd Boldvin sa 10 poena.

Najefikasniji kod Panatinaikosa bili su Džedi Osman sa 22, Kendrik Nan sa 19 i Džerijen Grant sa 15 poena.

Fenerbahče je bolje ušao u meč i na kraju prve četvrtine imao osam poena prednosti, a početkom druge četvrtine stigao i do plus 13.

Panatinaikos se konsolidovao u završnici prvog dela i na poluvreme je otišao sa pet poena zaostatka 33:38.

Grčki tim je u trećoj deonici uspeo da priđe na poen zaostatka 44:45, ali je Fenerbahče uspeo da zaustavi taj nalet aktuelnog prvaka Evrope i u poslednju deonicu uđe sa sedam poena prednosti 55:48.

Sredinom četvrte četvrtine Fenerbahče je imao 11 poena prednosti, ali je Panatinaikos na dva minuta do kraja prišao na minus četiri 66:70, ali je Mekalum pogodio trojku u narednom napadu i doneo plus sedam ekipi iz Istanbula, a nakon poena Boldvina Fenerbahče je na minut i po do kraja poveo 75:66 i rešio pitanje pobednika.

Fenerbahče će u finalu igrati protiv boljeg iz duela Olimpijakosa i Monaka.

Turska ekipa je u svom sedmom učešću na fajnal-foru Evrolige, igrati četvrto finale u klupskoj istoriji i pokušaće da stige do druge titule prvaka Evrope.

