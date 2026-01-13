Fenerbahče produžio ugovor sa trenerom Jasikevičijusom na još tri godine

Košarkaški klub Fenerbahče produžio je danas ugovor sa trenerom Šarunasom Jasikevičijusom na još tri godine.

„Šarunas Jasikevičijus je jedna od osoba koje su najviše doprinele istorijskim uspesima koje smo postigli. Želimo da ovaj sporazum bude povoljan za naš klub i našeg glavnog trenera, i nadamo se sezonama ispunjenim pobedama i titulama“, piše u objavi Fenerbahčea na društvenoj mreži Iks (X).

Jasikevičijus, koji je imenovan za trenera Fenerbahčea u decembru 2023. godine, je prošle sezone vodio ekipu turskog kluba do titula u Evroligi, državnom prvenstvu i nacionalnom kupu.

Osvojio je i priznanje „Aleksandar Gomeljski“ za najboljeg trenera Evrolige za sezonu 2024/25.

Sa Fenerbahčeom je titule u državnom prvenstvu i Kupu Turske osvojio i u sezoni 2023/24.

Fenerbahče je ove sezone peti na tabeli Evrolige sa 13 pobeda i sedam poraza, dok u turskom prvenstvu zauzima prvo mesto sa skorom 13/2.

