Fenerbahče produžio ugovor sa trenerom Jasikevičijusom na još tri godine

 –  

Košarkaški klub Fenerbahče produžio je danas ugovor sa trenerom Šarunasom Jasikevičijusom na još tri godine.

Foto: Beta

„Šarunas Jasikevičijus je jedna od osoba koje su najviše doprinele istorijskim uspesima koje smo postigli. Želimo da ovaj sporazum bude povoljan za naš klub i našeg glavnog trenera, i nadamo se sezonama ispunjenim pobedama i titulama“, piše u objavi Fenerbahčea na društvenoj mreži Iks (X).

Jasikevičijus, koji je imenovan za trenera Fenerbahčea u decembru 2023. godine, je prošle sezone vodio ekipu turskog kluba do titula u Evroligi, državnom prvenstvu i nacionalnom kupu.

Osvojio je i priznanje „Aleksandar Gomeljski“ za najboljeg trenera Evrolige za sezonu 2024/25.

Sa Fenerbahčeom je titule u državnom prvenstvu i Kupu Turske osvojio i u sezoni 2023/24.

Fenerbahče je ove sezone peti na tabeli Evrolige sa 13 pobeda i sedam poraza, dok u turskom prvenstvu zauzima prvo mesto sa skorom 13/2.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com