Fenerbahče želi da zadrži trenera Jasikevičijusa

Predsednik Fenerbahčea Sadetin Saran rekao je danas da taj košarkaški klub potpuno podržava trenera Šarunasa Jasikevičijusa i da će uraditi sve kako bi produžili ugovor.

Aktuelni šampion Evrolige nije dobro počeo novu sezonu u tom takmičenju, posle pobede u prvom kolu nanizao je tri poraza.

„Jutros sam razgovarao sa njim. Volimo ga, verujemo mu. Ekipa ima nekih nedostataka, a ima i povreda. Verujem da će se poboljšati“, rekao je Saran, preneo je Basketnjuz.

Na pitanje o pregovorima o novom ugovoru, Saran je odgovorio: „Uradićemo sve što možemo da ga produžimo“.

Ugovor litvanskog trenera ističe na kraju sezone.

Jasikevičijus je prošle sezone predvodio ekipu do triple krune i proglašen je za najboljeg trenera Evrolige u 2025. godini.

(Beta)

