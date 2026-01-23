Ferari predstavio novi bolid SF-26 za predstojeću sezonu u Formuli 1

Ekipa Ferari predstavila je danas novi bolid SF-26 za novu sezonu u šampionatu Formule 1 na stazi Fjorano u Italiji, a prve krugove vozio je sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton.

Ferari pokušava da se oporavi od prošle sezone u kojoj nije ostvario nijednu pobedu. To je bila debitantska sezona Hamiltona u italijanskoj ekipi, a jedan od najboljih vozača svih vremena je prvi put u karijeri završio sezonu bez pobede.

U novoj sezoni važiće nova tehnička pravila, uz promenjenu šasiju i motor, ali se čini da su zbog razočaravajuće prošle sezone, očekivanja sada umanjena, preneo je Skaj.

Hamilton je rekao da će nova sezona biti veliki izazov i da je rad na novom bolidu koji je Ferari proizveo bio fascinantan.

„To će biti izuzetno važna godina sa tehničke perspektive gde će vozač imati centralnu ulogu upravljanja energijom, razumevanju novih sistema i doprinosu razvoja automobila“, rekao je Hamilton, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

U sklopu promene važiće novo pravilo 50-50, podela između motora sa unutrašnjim sagorevanjem i električne strane hibridnih motora. Bolidi će imati aktivnu aerodinamiku, kako bi se omogućio dovoljan oporavak energije za bateriju, upotreba potpuno drživog goriva je obavezna, a automobili i gume su manji.

„Ova godina predstavlja ogroman izazov za svakoga, verovatno najveća promena propisa koje sam doživeo u karijeri. Kada počinje nova era sve se vrti oko razvoja, rasta kao tima i kretanja napred u istom smeru“, dodao je 41-godišnji britanski vozač.

Njegov timski kolega Šarl Lekler voziće novi bolid u toku dana na Ferarijevoj privatnoj stazi u blizini Maranela.

„Novi propisi zahtevaju još veći nivo pripreme, posebno za nas vozače. Ima mnogo novih sistema koje treba razumeti, zbog čega smo bili intenzivno uključeni od ranih faza razvoja projekta. Upravljanje energijom i pogonska jedinica će biti među najznačajnijim aspektima, fascinantan izazov koji će od vozača zahtevati da se brzo adaptiraju, oslanjajući se više na instinkt na početku, a zatim sve više na precizne podatke“, naveo je Lekler.

Direktor ekipe Fred Vaser rekao je da je „Ferari ujedijeniji nego ikad“.

„Ovaj automobil je rezultat ogromnog timskog truda i predstavlja početak potpuno novog putovanja, izgrađenog oko različitih pravila koja neizbežno donose brojne nepoznanice. Tim je složniji i jedinstveniji nego ikad dok idemo ka novoj sezoni“, naveo je on.

Prva predsezonska testiranja bez prisustva javnosti obaviće se od 26. do 30. januara u Barseloni, a zatim slede testiranja u Bahreinu, od 11. do 13. februara i od 18. do 20. februara.

Nova sezona Formule 1 počinje 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

(Beta)

